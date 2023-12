Wise Registered (A) Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussion rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussion über Wise wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Wise einmal als "Gut" und zweimal als "Neutral" eingestuft. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral". Kurzfristig wird die Aktie als "Gut" bewertet, da 1 Analyst die Aktie als "Gut" und keiner als "Schlecht" eingestuft hat. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -14,32 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 707 GBP, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 825,2 GBP etwa 26,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 651,58 GBP liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 730,28 GBP entspricht einer Abweichung von +13 Prozent und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Wise auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI aktuell weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Auf 25-Tage-Basis wird Wise jedoch als "Gut" eingestuft, da der RSI zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist.

Diese Analyse führt insgesamt zu einer Bewertung von Wise als "Neutral" in Bezug auf die Diskussion, die Analysteneinschätzung und die technische Analyse.