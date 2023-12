Wise Registered (A) Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Wise wurden über einen längeren Zeitraum bezüglich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Wise in diesem Punkt somit die Bewertung "Neutral".

Langfristig gesehen wird die Wise-Aktie laut Analystenmeinungen ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die vorliegenden Bewertungen belaufen sich auf 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Wise. Das Kursziel der Analysten liegt bei 707 GBP, was einer prognostizierten Performance von -18,9 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 871,8 GBP liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Neutral" von unserer Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Wise diskutiert und das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell ist das Interesse der Anleger hauptsächlich positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein aktueller Kurs der Wise von 871,8 GBP, was einer Entfernung von +32,65 Prozent vom GD200 (657,23 GBP) entspricht, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 742,88 GBP, was einem Abstand von +17,35 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Wise-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.