Wise Registered (A) Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wise hat sich in den letzten Wochen überwiegend negativ entwickelt. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An einem Tag war die Diskussion von positiven Themen geprägt, an drei Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den vergangenen Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Wise-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +19,32 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von lediglich +0,78 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Wise-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Analysteneinschätzung fällt neutral aus, da von insgesamt 4 Analystenbewertungen 1 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 707 GBP führt, was einem Abwärtspotenzial von -16,82 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Wise somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.