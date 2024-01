Wise Registered (A) Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Wise":

Die Wise-Aktie erhielt in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 4 Analystenbewertungen 1 "Gut"-Rating, 2 "Neutral"-Rating und 1 "Schlecht"-Rating. Der Durchschnitt ergibt somit ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 707 GBP, was einen möglichen Rückgang um -19,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (874 GBP) bedeutet. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wise-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage bestätigt dies mit einem Wert von 23,22 und ebenfalls einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wise-Aktie von 874 GBP um +32 Prozent über dem GD200 (662,1 GBP) liegt, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Auch der GD50 von 754,16 GBP, der einen Abstand von +15,89 Prozent aufweist, führt zu einem "Gut"-Signal. Somit wird der Kurs der Wise-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Wise-Aktie somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating, während die technische Analyse und das Sentiment in den sozialen Medien zu einem positiveren "Gut"-Rating führen.