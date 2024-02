Wise Ally International Holdings Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wise Ally von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung auf dieser Ebene. Daher wird die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Wise Ally-Aktie ein Durchschnitt von 0,74 HKD für den Schlusskurs. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,455 HKD, was einem Unterschied von -38,51 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,51 HKD über dem letzten Schlusskurs (-10,78 Prozent), was auch zu einer schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Wise Ally-Aktie insgesamt eine "schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Wise Ally über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität hin und erfordern daher eine "neutral"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Wise Ally in diesem Punkt somit die Einstufung: "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wise Ally-Aktie beträgt aktuell 100, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein insgesamt "schlecht"-Rating für Wise Ally.