Wise AB Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Wise. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 57,41, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25-Wert von 56 deutet ebenfalls auf eine neutrale Position hin. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Die Anleger haben Wise in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren in den sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich auch in der neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung wider.

Die technische Analyse der Wise-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 29,6 SEK lag, was einem Rückgang von 3,11 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (30,55 SEK) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (29,72 SEK) deuten auf eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht hin. Insgesamt erhält Wise daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.