Wise AB Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Technische Analyse der Wise-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,55 SEK liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 29,6 SEK, was einem Unterschied von -3,11 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 29,72 SEK liegt mit einer Abweichung von -0,4 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Wise-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 57,41. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinstufung von "Neutral".

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher auch auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.