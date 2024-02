Wise AB Aktie: Quo vadis?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Wise. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Anleger-Diskussionen waren in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Wise-Aktie sowohl über die letzten 50 als auch über die letzten 200 Handelstage unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Wise-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft angesehen wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In den letzten 25 Handelstagen war der RSI jedoch stabiler und deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Insgesamt erhält Wise aufgrund der Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung.