Wise AB Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wise-Aktie beträgt aktuell 8, was auf eine Überverkauftheit hinweist und ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Wise mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Stimmung rund um die Wise-Aktie wurde anhand der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung im Internet untersucht. Die resultierende mittlere Aktivität führt zu einer "Neutral"-Bewertung, ebenso wie die kaum vorhandene Stimmungsänderung. Somit erhält die Aktie von Wise bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Wise von 29,9 SEK eine Entfernung von -12,75 Prozent vom GD200 (34,27 SEK) auf, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 26,49 SEK, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wise-Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Wise-Aktie wider. Dies führt zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral". Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Wise bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.