Wise AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Wise-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über verschiedene Zeiträume betrachtet wurde. Bei einer Betrachtung der letzten 200 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 34,91 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 26 SEK lag, was einem Unterschied von -25,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wurde die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Wise in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls zur Bewertung von Wise herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb Wise in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Wise insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, Anleger-Stimmung, RSI und dem Sentiment und Buzz.