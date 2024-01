Wisdomtree Investments Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Wisdomtree-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +3,28 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um +5,96 Prozent höher als der letzte Schlusskurs, was zu einem guten Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 30,77, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 44 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist die Wisdomtree-Aktie eine Dividendenrendite von 1,69 % auf, was jedoch 3,95 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Wisdomtree-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,47 Prozent erzielt, was 26,57 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Wisdomtree-Aktie um 35,96 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.