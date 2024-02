Wisdomtree Investments Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Wisdomtree liegt bei 16,67, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 39,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Wisdomtree beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 61 aufweisen. Fundamental gesehen ist Wisdomtree daher unterbewertet, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Wisdomtree überwiegend negativ diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Wisdomtree-Aktie abgegeben, davon waren 2 "Gut" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 26,26 Prozent bedeutet und zu einer Empfehlung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Wisdomtree somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.