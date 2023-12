Wisdomtree Investments Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs der Firma Wisdomtree in der Branche "Finanzen" liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im selben Sektor bei einer Rendite von -15,47 Prozent, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der Branche "Kapitalmärkte" ist die Rendite von Wisdomtree mit 32,89 Prozent deutlich niedriger als der Durchschnitt von 17,42 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Wisdomtree im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Wisdomtree derzeit einen Wert von 1,69 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,67 %. Mit einer Differenz von 3,97 Prozentpunkten erhält die Dividende ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Wisdomtree-Aktie derzeit überverkauft ist, wodurch ein "Gut"-Rating vergeben wird. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie von Wisdomtree damit ein "Gut"-Rating in Bezug auf die RSIs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Wisdomtree-Aktie von 6,7 USD nur geringfügig vom GD200 (6,69 USD) abweicht, was als "Neutral"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Wisdomtree-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.