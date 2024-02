Wisdomtree Investments Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wisdomtree als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 21,92, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 42,86 liegt und daher als "Neutral" gilt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Wisdomtree in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 409303,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -409319,25 Prozent für Wisdomtree. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 151421,62 Prozent hatte, liegt Wisdomtree 151437,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Wisdomtree-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,87 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,3 USD, was einer Steigerung von 6,26 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik einbringt.

In Bezug auf die Dividende weist Wisdomtree derzeit eine Dividendenrendite von 1,77 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.