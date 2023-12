Wisdom Wealth Resources Investment Holding Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Aktienkurs von Wisdom Wealth Investment wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,42 bewertet. Dies ist 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 49,21 in der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren". Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,079 HKD der Wisdom Wealth Investment-Aktie gegenüber dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,17 HKD eine Abweichung von -53,53 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,09 HKD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -12,22 Prozent entspricht. Auch in dieser kurzfristigen Betrachtung erhält die Wisdom Wealth Investment-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so weist Wisdom Wealth Investment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,29%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass der 7-Tage-RSI der Wisdom Wealth Investment-Aktie bei 21,05 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wisdom Wealth Investment aufgrund dieser Analysen ein "Gut"-Rating.