Wisdom Education ist zurück!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder die Häufigkeit der Kommunikation über die Aktie von Wisdom Education. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch das Anleger-Sentiment spiegelt kein eindeutiges Bild wider, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass Wisdom Education im vergangenen Jahr eine Rendite von 79,49 Prozent erzielt hat, was 74,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie sogar um 82,74 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wisdom Education liegt bei 60, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" eingestuft.