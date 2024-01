Wiscom System Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Wiscom System als Neutral-Titel einzustufen ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume, wobei für die Wiscom System-Aktie ein Wert von 39,76 für den RSI7 und ein Wert von 53,91 für den RSI25 festgestellt wurde. Beide Werte deuten auf eine neutrale Empfehlung hin, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance der Wiscom System-Aktie mit einer Rendite von -17,7 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 32 Prozent darunter liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist eine mittlere Rendite von 18,48 Prozent auf, wobei Wiscom System mit 36,17 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Wiscom System-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 104,78 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Wiscom System mit 0,25 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.