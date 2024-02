Wiscom System Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Wiscom System als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 12,5, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 59,41 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 90,81 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral".

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes der Aktie in den vergangenen vier Wochen, weshalb sie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie um 26,05 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet mit einem Unterschied von -13,35 Prozent auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Zusammenfassend erhält die Aktie der Wiscom System somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse.

