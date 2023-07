Wirtschaftsweise Malmendier besorgt über anhaltend hohe Inflation

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier hat vor den Folgen einer anhaltend hohen Inflation gewarnt. "Die aktuelle Entwicklung geht auch auf Sondereffekte zurück - vor einem Jahr gab es den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Sorgen macht mir aber trotzdem, dass die Inflation immer noch bei sechs Prozent liegt", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

"Es gibt zwar Prognosen, dass wir schon Ende des Jahres wieder bei zwei Prozent sind. Aber da bin ich nicht so optimistisch." Malmendier, die an der Universität von Kalifornien in Berkley forscht, appellierte an die Europäische Zentralbank, die "entschiedenen geldpolitischen Maßnahmen" fortsetzen. "Beim Leitzins haben die Notenbanken ihre Möglichkeiten noch nicht ausgereizt", sagte sie. In Zeiten von Inflation könne es zu einer Wählerbewegung hin zu extremeren Parteien insbesondere im rechten Spektrum kommen, warnte das Mitglied im Sachverständigenrat. Beim Aufstieg der AfD sehe sie die Inflation "noch nicht als dominanten Faktor", so Malmendier. "Aber das Problem ist noch nicht vorbei. Über sechs Prozent Inflation sind weit entfernt von Geldwertstabilität", sagte die Wirtschaftsweise. "Wir müssen dranbleiben, um nicht doch noch Öl ins Feuer zu gießen und den Zulauf für die AfD zu befeuern."

Foto: über dts Nachrichtenagentur