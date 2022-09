Die Wirtschaftswarnung von FedEx verunsichert Amazon-Investoren: Wie geht's weiter mit der Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Der Fallout von FedEx Corporation (NYSE:FDX)'s pre-earnings Ankündigung hat einen Welleneffekt in den Märkten, und vielleicht ist die verheerendste Auswirkung auf Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), die die PreMarket Prep Aktie des Tages ist. Der Grund: die Warnung von FedEx, dass die Verbraucher weniger kaufen, sowohl in den Geschäften als auch, im Fall von Amazon, online. Amazon's Rough 3 Days: Gleich dem S&P 500… Hier weiterlesen