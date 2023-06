Wirtschaftsminister der Länder treffen sich in Bayern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsministerinnen und -minister der 16 Bundesländer treffen sich an diesem Mittwoch in Bayern zu ihrer zweitägigen regulären Konferenz. Der bayerische Ressortchef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Gastgeber des Treffens im oberbayerischen Hohenkammer will drei Schwerpunkte setzen: mehr staatliche Förderung für Produktion und Nutzung von Wasserstoff als Energieträger, die Einführung eines Industriestrompreises und die Stärkung der Bioökonomie mit nachwachsenden Rohstoffen.

Als Gast will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilnehmen, der am Mittwochabend erwartet wird. Die unionsgeführten Länder wollen mehrere aktuelle Streitpunkte ansprechen, deren Sprecher ist der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Dazu zählen die vom Bund geplante Kürzung der Zuschüsse für die regionale Wirtschaftsförderung, dabei geht es um Zuschüsse in dreistelliger Millionenhöhe. Ebenfalls Kritik von der Union gibt es an der Umsetzung des 100 Milliarden-Programms für die Bundeswehr./cho/DP/zb