Wirtschaft verliert Ende 2022 an Schwung - Neue Daten des Bundesamtes

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft steht trotz Gegenwinds besser da als zunächst befürchtet. Nach drei Wachstumsquartalen in Folge deutete sich für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres dem Statistischen Bundesamt zufolge zuletzt eine Stagnation an. Vorläufige Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal veröffentlicht die Wiesbadener Behörde am Montag (10.00 Uhr). Viele Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal gerechnet.

Im vergangenen Jahr insgesamt wuchs Europas größte Volkswirtschaft nach vorläufigen Zahlen um 1,9 Prozent. Das ist zwar weniger als ein Jahr zuvor, als das BIP nach dem Corona-Crash um 2,6 Prozent zulegte. Doch die angesichts von Ukraine-Krieg, Rekordinflation und Energiepreisschock lange Zeit düsteren Prognosen erfüllten sich nicht. Die Wirtschaft übertraf trotz aller Belastungen erstmals wieder das Niveau vor der Corona-Krise./mar/DP/stw