Wirtek A/S Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wirtek A/ heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 11,46 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wirtek A/ überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen an, dass Wirtek A/ weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wirtek A/-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wirtek A/-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 10,01 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 10,6 DKK liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +5,89 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,48 DKK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,81 Prozent), wodurch die Wirtek A/-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. In Summe wird die Wirtek A/-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich an drei Tagen positiv über das Unternehmen Wirtek A/, während an insgesamt einem Tag eine neutrale Einstellung vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls positive Themen in Bezug auf das Unternehmen verstärkt diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Wirtek A/ konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Wirtek A/ daher eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.