Wirkungsvolle ATV-Strategie für algovir Erkältungsspray / In Ballungszentren gut durch die Erkältungszeit: ATV-Offensive sorgt in allen Wirkdimensionen für hohe Uplift-Werte

Köln (ots) -31. Mai 2023 - Ab Herbst haben triefende Nasen, Halskratzen und Gliederschmerzen Hochsaison. Vor allem tummeln sich Erkältungsviren besonders gerne dort, wo sich viele Menschen aufhalten. Deshalb entschied sich HERMES ARZNEIMITTEL für eine ATV-Offensive von November 2022 bis März 2023 mit einem zusätzlichen Geo-Targeting, um während der Erkältungszeit gezielt in Deutschlands Großstädten zu algovir Erkältungsspray zu kommunizieren. Hierbei setzte das pharmazeutische Unternehmen auf das Portfolio der Ad Alliance und erreichte damit zweistellige Uplift-Werte hinsichtlich Markenbekanntheit, Markenimage und Kaufbereitschaft.Gesundheitsinteressierte GroßstadtmenschenDer eingesetzte Switch In XXL gefällt nicht nur, sondern trifft auf eine aufgeschlossene Zielgruppe: 88 Prozent interessieren sich für Gesundheitsthemen, bei 78 Prozent der Befragten war in den letzten Monaten mindestens eine Person im Haushalt erkältet, von den betroffenen Haushalten greift ein Drittel (36%) zum Erkältungsspray. Entsprechend bleibt algovir im Gedächtnis, pusht die Werbeerinnerung bei Kampagnenkontakt von drei auf sieben Prozent (+133%).Die ATV-Offensive ist ein Boost für die Markenbekanntheit von algovir (+42%). Die Wahrnehmung der Marke algovir wird geschärft, steht für Qualität, Vertrauenswürdigkeit und Sympathie. Durch den gezielten Auftritt in Deutschlands Großstädten wird das Markenimage auf sämtlichen Dimensionen positiv aufgeladen (+22%). Großstädter:innen, die mit der ATV-Kampagne erreicht wurden, sind aktiviert - das zeigen die deutlichen Uplift-Werte: Zwecks Beratung wird die hohe Apothekendichte in der eigenen Stadt genutzt (+68%), oder der Arzt aufgesucht (+88%). Weitere Informationen werden auf der algovir-Website (+82%) abgerufen. Auch hinsichtlich der Kaufbereitschaft setzt die Kampagne Impulse: Die Kaufabsicht stieg um 19 Prozent.Philipp Kling, Brand Manager bei HERMES ARZNEIMITTEL: "Bei unserer Kommunikationsstrategie für das algovir Erkältungsspray war es uns besonders wichtig, eine visuelle Komponente mit hohen Reichweiten zu kombinieren. Die ATV-Strategie mit Ad Alliance umzusetzen, war hierfür der richtige Weg, wie die starken Aktivierungsleistungen belegen. Über den positiven Einfluss auf wichtige KPIs wie Markenbekanntheit und Markenimage hinaus konnten wir im Kampagnenzeitraum auch einen Uplift im Abverkauf der Apotheken innerhalb des festgelegten Geo-Radius feststellen."Michael Paluszkiewicz, General Director Sales ATV bei Ad Alliance: "Die Kampagne für algovir ist ein wirklicher Erfolgs-Case für die Gattung ATV. Ein Beleg dafür, dass die Attraktivität der Gattung ATV sich zunehmend in den Köpfen Markenverantwortlicher verankert. Die Potenziale für die dynamische Ansprache und zielgerichteten Botschaften sind weniger Innovations-Case als Realität, so dass ATV berechtigterweise zunehmend einen Platz im Media-Mix bekommt. Mit dem richtigen Targeting-Mix und den technologischen Möglichkeiten von Smart TVs können Markenbotschaften inhaltlich verstärkt und präzisiert werden und das sehr erfolgreich."Studiendesign: In der Zeit von Januar bis März 2023 wurden 707 (Nullmessung) bzw. 623 Panelist:innen (Kampagnenmessung) über die Panels "I love MyMedia", "love2say", "Entscheiderclub" und dem "Trendsetterclub" online befragt. Bei den Befragten handelt es sich um Frauen und Männer ab 18 Jahren mit einem an das Internet angeschlossenen Smart TV und darauf aktiviertem HbbTV.Über Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben der inhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teil der von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationen unter www.ad-alliance.de.Pressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandZarifa.Schmitt@rtl.de - Tel. 0221 456-74201Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell