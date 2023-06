Wird es der Byd-Aktie endlich gelingen?

In den letzten Wochen konnten Rückgänge bei der Byd-Aktie erfolgreich aufgefangen werden, sodass Anleger wieder Hoffnung schöpften. Der Verkaufsdruck im Winter 2022 und ein Tiefstand im März 2023 wurden durch gute Zahlen und einen überzeugenden Ausblick von Byd wettgemacht. Einige Experten sahen sogar den Ausstieg von Warren Buffet als positiv an, da nach seinen Verkäufen kein weiterer Verkaufsdruck entstand. Charttechnisch verbesserte sich das Bild der Byd-Aktie in den vergangenen Wochen merklich – etwa durch ein “Golden Cross”, bei dem die 50-Tage-Linie über die 200-Tage-Linie stieg; ein positives Signal für die Chartanalyse.

Keine Umverteilung bei Byd-Aktien bisher

Es ist normal, dass Gewinne am Widerstand mitgenommen werden, wenn ein neues Jahreshoch erreicht wird – so geschehen erst in den letzten Tagen. Die Aktie...