Angesichts der bevorstehenden Gewinnsaison im Einzelhandel hat ein Investor seine Erwartungen für Home Depot Inc (NYSE:HD) dargelegt, das eine große Woche für den Einzelhandel einleiten wird bevor der Markt am Dienstag öffnet. Was passiert ist: Aureus Asset Management's Karen Firestone erwartet kein überragendes Quartal, aber sie denkt, dass Home Depot einige Dinge für sich hat, die für den Bericht sprechen. "Es'wird interessant sein, weil dies offensichtlich ein… Hier weiterlesen