Wird die Dividende der Münchener Rück 2024 wirklich so stark steigen?

Die Dividende der Münchener Rück (WKN: 843002) ist legendär. Zumindest für Investoren mit einer ausgeprägten Home Bias (da gehöre ich übrigens teilweise zu!). Mit einer seit fünf Jahrzehnten ungekürzten Ausschüttung ist das historische Fundament sehr stark. Selbst 3 % Dividendenrendite wirken durchaus fair, wenn es Dividendenwachstum gibt.

Da sind wir bereits beim eigentlichen Thema. Zuletzt verkündete das Management der Münchener Rück, dass der Gewinn im Jahr 2023 bis auf 4,5 Mrd. Euro klettern könnte. Smarte Einkommensinvestoren wittern direkt die nächste Dividendenerhöhung. Aber können wir ein wirklich so starkes Wachstum erwarten? Rechnen wir ein wenig herum. Und schauen auch, was das Management denn eigentlich zu sagen hat.

Rein rechnerisch ist ein starkes Dividendenwachstum im Jahr 2024 durchaus möglich. Die Münchener Rück kam bei einem Gewinn in Höhe von 3,4 Mrd. Euro auf ein Ergebnis je Aktie von 24,63 Euro. Rechnen wir das wiederum auf 4,5 Mrd. Euro hoch, so könnte das Ergebnis je Aktie bei 30,78 Euro liegen. Das ist lediglich ein rein rechnerischer Wert. Der jedoch noch nicht einmal die Auswirkungen von Aktienrückkäufen als positiven Ergebniskatalysator berücksichtigt. Es ist lediglich ein Hochrechnen des Wertes.

Aber was hieße das für die Dividende? Unter der Prämisse, dass die Münchener Rück auch die Dividende je Aktie (wie den Gewinn) um ca. 25 % steigert, könnte die Ausschüttungssumme je Aktie bis auf 14,50 Euro steigen. Keine Frage: Das wäre ein starkes Dividendenwachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von 391 Euro läge die Dividendenrendite dann wiederum bei 3,7 %. Ohne jeden Zweifel würde das die Aktie für Einkommensinvestoren wieder deutlich interessanter machen.

Aber was sagt das Management selbst zum zukünftigen Dividendenwachstum? Auf den Investor-Relations-Seiten zum Stichwort Dividende finden wir den folgenden Absatz:

„Aus dem impliziten Dividendenversprechen der vergangenen Jahrzehnte wird in der Munich Re Group Ambition 2025 ein explizites Ziel: Die Dividende je Aktie soll in „normalen“ Jahren in Anlehnung an den Gewinn je Aktie durchschnittlich um ≥5 % steigen, in Jahren mit besonderer Schadenbelastung soll sie zumindest nicht gesenkt werden.“