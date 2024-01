Wird der Cybertruck zum Albtraum von Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Cybertruck in der Krise: Nach langem Warten zeigen sich Schwächen bei Teslas E-Pickup – Versprechen gebrochen?

Teslas Cybertruck galt seit seiner Vorstellung im Jahr 2019 als eines der ehrgeizigsten Projekte des Unternehmens. Fans haben jahrelang ungeduldig auf den verspäteten Start des elektronischen Pickup-Trucks gewartet. Der Cybertruck gilt als eines der Lieblingsprojekte von Elon Musk, dem vielseitigen CEO von Tesla.

Bei der ersten Präsentation des futuristisch anmutenden Fahrzeugs im November 2019 zeigte Musk sich begeistert von den technischen Raffinessen des Cybertrucks.

Nach einer zweijährigen Verzögerung war es schließlich am 30. November letzten Jahres endlich soweit: Die ersten Modelle des Cybertrucks, die in der texanischen Gigafactory in Austin produziert werden, wurden in den USA ausgeliefert.

Viele langjährige Fans konnten endlich den Cybertruck fahren, auf den sie solange gewartet hatten. Doch das erste Urteil über Teslas neues Kraftpaket fiel nicht immer positiv aus.

Stattdessen kamen einige unerwartete Schwächen zum Vorschein, die Zweifel an den vollmundigen Versprechen von CEO Elon Musk aufkommen lassen.

Besonders ins Auge sticht die mangelnde Schneetauglichkeit des Cybertrucks, welche zu aufgeheizten Diskussionen und hämischen Kommentaren über Tesla in den vergangenen Tagen geführt hat. Mehrere Videos, die auf Social Media-Kanälen innerhalb weniger Stunden viral verbreitet wurden, zeigen deutlich, wie der Cybertruck selbst mit kleinen Schneehügeln zu kämpfen hat.

Ein besonders amüsantes Video auf der zum Meta-Konzern gehörenden Plattform Instagram zeigt einen Besitzer, der versucht mit seinem Elektro-Pick-up durch den frischen Schnee zu fahren. Doch dabei läuft nicht alles nach Plan: Der Cybertruck rutscht hin und her und scheint nicht vom Fleck zu kommen.

Ein vorbeifahrender Mann, der die Szene filmt, unterhält sich lachend mit dem Cybertruck-Fahrer und ruft scherzhaft: "Ich rufe Elon an. Er wird dich da rausholen!" Autoexperten relativieren allerdings die Probleme des Cybertrucks im Schnee.

Sie betonen, dass es nicht an der Konstruktion des Autos, sondern lediglich an den Reifen liegt, die bei winterlichen Bedingungen überfordert sind. Viele Instagram-Nutzer teilen diese Meinung und weisen darauf hin, dass Tesla einfach bessere Reifen hätte ausrüsten können, um das Problem zu vermeiden.

Weitere Videos zeigen, dass der fast drei Tonnen schwere Pickup auch bei Steigungen im Gelände zu kämpfen hat. Viele Fahrer bemängeln außerdem, dass der Cybertruck undicht sei und sich schlecht steuern lässt. Besonders peinlich für Tesla ist es, dass der Cybertruck ausgerechnet bei seiner vermeintlichen Paradedisziplin - der Geländegängigkeit - zu versagen scheint.

Musk hatte seit der ersten Präsentation des Prototyps immer wieder betont, dass der Cybertruck vielfältige Herausforderungen meistern könne, sogar Kugelbeschuss solle ihm nichts ausmachen. Kürzlich hat der Tech-Milliardär sogar behauptet, dass der E-Pickup künftig sogar als Boot fungieren und über 100 Meter Wasser überqueren könne.

Angesichts dieser vollmundigen Aussagen ist es umso erstaunlicher, dass der Cybertruck bereits bei kleinen Schneehaufen Schwierigkeiten hat.

Nicht nur die Schwächen im Schnee sorgen für Kritik an den ersten Cybertruck-Modellen. Viele Analysten äußern auch Skepsis und Zweifel am gesamten Projekt. Philippe Houchois von der Finanzfirma Jefferies geht sogar so weit zu sagen, dass es für Tesla am besten wäre, das Cybertruck-Experiment komplett aufzugeben.

Die hohen Kosten und Probleme des Cybertrucks würden die finanzielle Gesundheit des Elektroautobauers beeinträchtigen. Auch die hohen Preise des Mega-Pickups werden oft bemängelt. Laut Tesla kostet die günstigste Variante des Cybertrucks mit Hinterradantrieb bereits 61.000 US-Dollar, ohne Steuern, Rabatte und Förderungen. Das Modell mit Allradantrieb ist für 80.000 US-Dollar erhältlich und die leistungsstärkste Variante "Cyberbeast" kostet mindestens stolze 100.000 US-Dollar.

Trotz der vermeintlichen Schwächen und des hohen Preises erfreut sich der Cybertruck unter Tesla-Fans großer Beliebtheit. Über eine Million potenzielle Kunden haben sich auf die Warteliste eingetragen, indem sie allein für den Eintrag 100 US-Dollar zahlten.

Laut Musk werden bis 2025 jährlich 250.000 Cybertrucks verkauft werden. Doch ob der unkonventionelle Pickup-Truck tatsächlich ein kommerzieller Erfolg für Tesla wird, bleibt abzuwarten.

Nachricht im Orginal