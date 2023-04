Wir schaffen Bankenkrisen ab!

Bochum (ots) -Die Unsicherheit am Bankenmarkt zeigt: Viele Bürger*innen haben das Vertrauen ins System verloren. Zeit, dem mit Transparenz und Menschlichkeit zu begegnen, findet GLS Bank Sprecherin Aysel Osmanoglu. Bilanzen in Höhen, die das BIP eines Landes übersteigen, staatliche Absicherungen mit Steuergeldern für Managementfehler: Viele Bürger*innen fragen sich in der aktuellen Lage, wie diese Schieflagen entstehen. Wieso wird etwa eine Bank als systemrelevant deklariert, während reine Luft, guter Boden und sauberes Wasser diese Bezeichnung eigentlich verdienen? GLS Bank Sprecherin Aysel Osmanoglu stellt die entscheidende Frage:"Wem dienen Banken und ihre Finanzprodukte wirklich?"Erst wenn wir diese Frage mit "Sie dienen Mensch und Natur" beantworten können, haben Banken eine echte Daseinsberechtigung. Systemrelevant sind also in erster Linie wir. Die Natur, die uns Menschen umgibt. Um das Vertrauen der Bürger*innen und Kund*innen wieder herzustellen, müssen wir Bank neu denken. Erst dann können wir sichergehen, dass es nie wieder zu einer Bankenkrise kommt. Wir, die GLS Bank, setzen dabei auf sozial-ökologische Werte, die größer sind als jede*r Einzelne. Was bedeutet das für unsere Arbeit? Wir sind real: Wir finanzieren nur die Realwirtschaft und menschliche Grundbedürfnisse. Das heißt: Wir finanzieren nur die Branchen Wohnen, Ernährung, nachhaltige Wirtschaft, Erneuerbare Energie, Mobilität, Bildung und Kultur sowie Soziales und Gesundheit. Wir gehören uns selbst: Wir sind eine Genossenschaftsbank. Die Einlagen unserer Kund*innen nutzen wir nicht, um am Kapitalmarkt zu spekulieren. Unsere "Shareholder" sind unsere mehr als 130.000 Mitglieder, die Anteile an der Bank halten. Dabei gilt das Solidarprinzip: Jedes Mitglied hat eine Stimme, egal ob die Person 1 oder 1000 Anteile hat. Wir finanzieren uns gegenseitig: Bei jeder Zeichnung eines Anteils ermöglichen unsere Mitglieder anderen die langfristige Investition in soziale und nachhaltige Projekte. Wir sind sicher: Wir sind Teil der Verbundstruktur der Genossenschaftsbanken. Diese hat bereits 1934 eine Sicherungseinrichtung gegründet, bei der sich alle Mitglieder gegenseitig im Fall einer Insolvenz schützen. Das ist in mehr als 80 Jahren noch nicht geschehen. Wir sind sozial-ökologisch: Wir verfolgen strenge Kriterien bei unseren Anlagen und der Kreditvergabe und verhindern Ausbeutung von Mensch und Natur. Wir sind transparent: Alle gewerblichen Kredite veröffentlichen wir in unserer Kundenzeitschrift "Bankspiegel". Wir sind wirtschaftlich: Mit einem Bilanzvolumen von 9,7 Milliarden Euro und mehr als 10.000 Kreditnehmer*innen zeigen wir, dass wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit funktionieren. Sie wollen ein Hintergrundgespräch zu innovativen Banksystemen? Melden Sie sich gern bei presse@gls.dePressekontakt:Lukas FeldmannAngelika IvanovM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell