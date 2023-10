Wir leben Kommunikation: Plusnet erneuert Markenauftritt

Köln (ots) -- Telekommunikationsanbieter mit treuesten Kunden im Geschäftskundenmarkt- Fortschritt, Partnerschaft und Leidenschaft für Telekommunikation prägen Kundenbeziehung und Marke- Refresh aller Marketingkanäle - neuer Imagefilm und moderner Web-Auftritt auf Plusnet.de (https://www.plusnet.de/)Seit April 2021 richtet das Kölner Telekommunikationsunternehmen Plusnet sein gesamtes Geschäft für das Gigabit-Zeitalter aus. Im Zuge dieser Transformation Richtung Glasfaser positioniert sich der Anbieter moderner Kommunikationslösungen nun auch im Markenauftritt als Schrittmacher für die digitale Zukunft.Die Weiterentwicklung der Marke, die die Münchner Digitalagentur Schöne Neue Kinder (SNK) umgesetzt hat, fußt auf eindeutigen Marktdaten: Laut Umfrage* besitzt Plusnet die treuesten Kunden im deutschen B2B-Telekommunikationsmarkt - gemessen an Länge der Kundenbeziehung und Wechselabsicht. Die hohe Individualität der Services, die Verlässlichkeit in der Kundenbeziehung sowie die enorme Fachexpertise und das außergewöhnliche Engagement der Ansprechpartner bei Plusnet sind die Gründe dafür.Mit dem neuen Markenauftritt rücken diese Stärken von Plusnet ab sofort in den Mittelpunkt sämtlicher Marketingkommunikation: Partnerschaft auf Augenhöhe, Fortschritt für die Kunden und Leidenschaft für Telekommunikation.CEO Ulrich Hoffmann beschreibt den Markenauftritt so: "Im Gigaspeed-Zeitalter sind Telekommunikationsleistungen Erfolgsfaktor für neue Geschäftsmodelle und Voraussetzung für Standortattraktivität. Der neue Markenauftritt trägt unsere Stärken als Unternehmen deutlicher nach außen als je zuvor. Dazu gehören neben unseren Produkten und Services auch die Menschen bei Plusnet und ihre Leidenschaft für Telekommunikation. Dies und unsere Nähe zu unseren Kunden und Partnern bringen wir ab sofort auch in unserem neuen Markenauftritt zum Ausdruck: Wir sind Schrittmacher für die digitale Zukunft unserer Kunden - als Partner auf Augenhöhe."Neuer Imagefilm und moderner Web-Auftritt auf Plusnet.deDie Weiterentwicklung ihrer Marke setzt Plusnet konsistent auf allen Marketingkanälen um - mit überarbeiteter Farb- und Bildwelt sowie modernem Logo und neuem Markenversprechen: Wir leben Kommunikation.Die eigenen Stärken finden emotionalen Ausdruck im neuen Imagefilm des Unternehmens, in dem neben Kunden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Plusnet eine Hauptrolle übernehmen.Ein weiteres Aushängeschild des Refreshs ist die neue Website des Unternehmens: Auch der Web-Auftritt ist künftig auf Augenhöhe mit den Kundenanforderungen - dank klarem Navigationskonzept und neuer User Experience (UX). Dabei überzeugen nutzerfreundliche Struktur und der Fokus auf die einfache Darstellung der Produkte in den Kategorien Internet, Telefonie und Vernetzung.Neuer Plusnet Imagefilm: https://youtu.be/F8dn-ISd5AYMarken Refresh Hintergrund: https://youtu.be/82QXvWJ2fQg*Kundenumfrage The Savvy Company für Plusnet, Juni 2022Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Köln. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Ein Schwerpunkt ist der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau mit Fokus auf Geschäftskunden. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt Plusnet mehr als 28.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus betreibt Plusnet Netze von Drittanbietern inklusive netznaher Dienstleistungen wie etwa des gesamten Produkt- und Kundenmanagements. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Plusnet GmbHDennis KnakeSenior Manager UnternehmenskommunikationRudi-Conin-Straße 5a50829 KölnT +49 0221 77197 - 545presse@plusnet.dewww.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuell