Wipro-Investoren können es immer noch nicht glauben

Wipro schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0,16 % aus, was 0,16 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen keine signifikanten Ausschläge, weshalb die Aktie ebenfalls neutral bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit insgesamt 11 positiven Tagen, einem negativen Tag und zwei neutralen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Wipro auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Wipro daher eine gute Bewertung für diesen Punkt der Analyse.