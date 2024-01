Wipro-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Analyse von Wipro-Aktien hat in den letzten Monaten gemischte Ergebnisse ergeben. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich nur wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Wertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Wipro bei 401,84 INR verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 456,6 INR beträgt +13,63 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Wipro-Aktie positiv eingeschätzt, da die aktuelle Differenz von +9,89 Prozent ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wipro liegt bei 68,81, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, gibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau ab. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher ebenfalls "Neutral" aus.

In den sozialen Medien wurde die Wipro-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Schlecht"-Einstufung. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.