Wipro Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wipro heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 10,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Wipro überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend. Hier ist Wipro weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wipro-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend positiv über Wipro berichtet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab eine positive Stimmung und erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut".

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 543 INR um +29,63 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der Wipro-Aktie für die letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Wipro in den letzten 12 Monaten eine Performance von 87,51 Prozent, was einer Outperformance von +87,51 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag Wipro um 87,51 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.