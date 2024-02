Wipro Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Wipro-Aktie zeigt positivere Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 418,88 INR, während der letzte Schlusskurs bei 543 INR liegt, was einer Abweichung von +29,63 Prozent entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (469,49 INR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+15,66 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI7 liegt bei 10,5 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und klassifiziert das Wertpapier als "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen trägt ebenfalls zu einer insgesamt positiven Bewertung bei.

Auch auf fundamentalen Kriterien basierend, zeigt die Wipro-Aktie eine neutrale Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,09 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Wipro-Aktie somit positive Ratings in verschiedenen Analysebereichen, was auf eine positive Entwicklung des Wertpapiers hindeutet.