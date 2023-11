Wipro Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Wipro-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Wipro diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wipro verläuft derzeit bei 395,98 INR. Da der Aktienkurs bei 406,25 INR lag und somit einen Abstand von +2,59 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 400,23 INR liegt, wird ebenfalls ein "Neutral"-Signal verzeichnet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt bei Wipro 30. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" ist Wipro aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wipro liegt derzeit bei 27,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Wipro daher eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt in der Analyse.