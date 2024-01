Wipro Aktie: So kann es gerne weitergehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Wipro von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Wipro derzeit bei 400,24 INR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 477,15 INR, was einem Abstand von +19,22 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 409,86 INR, was einer Differenz von +16,42 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Signal.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Wipro-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 3,11, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 24,67 ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien zu verzeichnen war. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wipro auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.