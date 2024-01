Wipro ADR Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Aktienkurs von Wipro hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 87,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Wipro im Branchenvergleich eine Outperformance von +87,51 Prozent erzielte. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, wobei Wipro hier mit einer Überperformance von 87,51 Prozent glänzen konnte. Aufgrund dieser starken Performance erhält Wipro ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Wipro von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist.

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Wipro als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wipro-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 3,11 und ein Wert für den RSI25 von 24,67, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Wipro festgestellt werden, weshalb die Aktie hier mit einem "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wipro auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.