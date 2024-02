Wipro ADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das IT-Unternehmen Wipro wird derzeit aufgrund seiner fundamentalen Kriterien als neutral eingestuft. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,09 liegt die Aktie in etwa auf dem Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. In den letzten 12 Monaten konnte Wipro eine Performance von 87,51 Prozent erzielen, was einer klaren Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche entspricht. Auch im Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite von Wipro deutlich über dem Durchschnitt.

In Bezug auf die Stimmungslage in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Unternehmen hinweist. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt spiegelt die Anleger-Stimmung daher auch eine positive Einschätzung wider.

Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie von Wipro insgesamt als "Gut" eingestuft.