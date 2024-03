Wipro ADR Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Wipro-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 428,55 INR liegt, während der aktuelle Kurs bei 513,15 INR liegt, was einer Abweichung von +19,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 492,64 INR, was einer Abweichung von +4,16 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wipro bei 30,09 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wipro eine Dividendenrendite von 0,16 % aus, was 0,16 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Einschätzungen zur Wipro-Aktie in den letzten Wochen. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammenfassend ist die Aktie von Wipro bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.