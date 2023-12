Wintrust Financial Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Wintrust in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings wurde über Wintrust weniger diskutiert als normal und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wintrust mit einem Wert von 8,5 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 15,91, was einem Abstand von 47 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Wintrust von 93,99 USD eine Entfernung von +24,01 Prozent vom GD200 (75,79 USD), was ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 80,63 USD, was einem Abstand von +16,57 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Wintrust-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Wintrust führt zu einer Einstufung von "Neutral" mit einem Wert von 34,03. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,98 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.