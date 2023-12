Wintrust Financial Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung und der Buzz: Starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation können mit Hilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Wintrust hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher hat die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Wintrust gemessen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Wintrust auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Wintrust in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Unsere Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung ist daher insgesamt "Gut".

Dividende: Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken weist Wintrust auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,17 % auf, was 136,48 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 138,66 % beträgt. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Relative Strength Index (RSI): Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wintrust. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,45 Punkte, was bedeutet, dass Wintrust momentan weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Wintrust ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 35,75), weshalb das Wertpapier auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Wintrust damit in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.