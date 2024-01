Wintrust FinancialPref Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Aktivitäten rund um Wintrust auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Wintrust diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Dividendenrendite von Wintrust beträgt 2,17 Prozent, was 136,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Wintrust ergibt eine Ausprägung von 54,57, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,02, wodurch auch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt +21,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 86,47 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.