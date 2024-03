Wintrust FinancialPref Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Bewertung von Analysten für die Aktie der Wintrust auf langfristiger Basis ist positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie als "Gut" eingestuft, während keine Bewertungen als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Diese Einschätzung wurde auch von den Analysten bestätigt, die kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben. Die durchschnittliche Empfehlung für Wintrust aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 135 USD, was einem erwarteten Anstieg um 40,1 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Wintrust weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 signalisieren eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wintrust verläuft aktuell bei 82,79 USD, was einer positiven Einstufung entspricht, da der Aktienkurs bei 96,36 USD liegt, was einem Abstand von +16,39 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 95,65 USD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Was die Dividendenrendite betrifft, weist Wintrust derzeit eine Rendite von 1,85 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,75 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz beträgt lediglich 136,89 Prozentpunkte.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung auf langfristiger Basis für die Aktie der Wintrust, basierend auf den Bewertungen der Analysten und der technischen Analyse.