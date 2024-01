Wintrust FinancialPref Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Wintrust verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,73 Prozent, was darauf hindeutet, dass Wintrust im Branchenvergleich eine Outperformance von +12,15 Prozent erzielt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 11,02 Prozent, wobei Wintrust mit 2,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Wintrust überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Deshalb wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +21,79 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 2,17 Prozent und liegt damit 136,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Handelsbanken-Branche. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Wintrust-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite steht in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs und wurde daher kritisch betrachtet.