Wintrust FinancialPref Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wintrust beträgt derzeit 9,34 und liegt damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken, der bei 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Wintrust aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie von Experten eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Wintrust derzeit eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 138,81 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -136,63 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt sich für die Wintrust-Aktie neutral. Der RSI7 beträgt 76,02, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 39,4 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat sich die Rendite der Wintrust-Aktie in den letzten 12 Monaten mit 13,88 Prozent deutlich besser entwickelt als der Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Wintrust-Aktie unterbewertet ist, jedoch eine solide Performance in Bezug auf die Dividende und die Branchenvergleiche aufweist. Anleger sollten jedoch weitere Faktoren berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.