Wintrust-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Wintrust liegt bei 79,64, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Wintrust werden über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich also für Wintrust in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Wintrust bei 96,34 USD und ist damit +0,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +15,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Wintrust gesprochen. Als Ergebnis wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich also für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.