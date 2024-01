Wintrust Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wintrust Financial":

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Wintrust haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite von 2,17 Prozent liegt jedoch 136,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs um 21,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 8,13 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) von 54,57 und RSI25 von 38,02 führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.