Wintime Energy Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Aktienkurs von Wintime Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -1,03 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,02 Prozent für Wintime Energy bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent im letzten Jahr, und Wintime Energy lag 15,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technisch gesehen ist die Wintime Energy derzeit ein "Schlecht", basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,46 CNH, während der Kurs der Aktie bei 1,38 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,48 Prozent entspricht. Auch basierend auf den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,38 CNH, was der Einstufung als "Neutral" entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation an, dass die Stimmung sich für Wintime Energy in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, und in den letzten vier Wochen wurde eine erhöhte Aktivität für Wintime Energy gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, und daher bekommt die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Wintime Energy liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Alles in allem führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".