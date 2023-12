Winson Hong Kong Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

Die Dividendenrendite von Winson Hong Kong liegt derzeit bei 7,86 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,27 Prozent zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Winson Hong Kong aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 5,31 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich dazu werden Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" mit einem KGV von 209,77 bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Winson Hong Kong-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,21 HKD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,195 HKD, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert. Daher erhält die Winson Hong Kong-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Winson Hong Kong gemischte Bewertungen in den verschiedenen Bereichen erhält, was auf eine uneinheitliche Entwicklung hinweist.