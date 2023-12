Wins Finance Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Apollo Future Mobility Group":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Wins Finance in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Wins Finance gezeigt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche konnte Wins Finance in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,06 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 9,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,08 Prozent im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,42 Prozent, worüber Wins Finance um 28,63 Prozent übertrifft. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wins Finance beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Wins Finance insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Bei der technischen Analyse liegt der Kurs von Wins Finance mit 0,055 USD -8,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -21,43 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

